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وفقاً لتقديرات المركز الوطني للأرصاد

الأحساء والسودة يسجلان أعلى وأدنى حرارة اليوم

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
الأحساء والسودة يسجلان أعلى وأدنى حرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والدمام الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى حرارة بـ 15 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الأحساء والدمام 47 مئوية، الخرج 46 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والصمان والتنهات ووادي الدواسر وحفر الباطن وصحراء الدهناء 45 مئوية، الرياض وشرورة والمجمعة 44 مئوية، بريدة وعرعر والدوادمي ورفحاء 43 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 15 مئوية، أبها والباحة 19 مئوية، القريات 20 مئوية ، طريف 21 مئوية، تبوك وحائل والطائف 25 مئوية، بريدة وعرعر والدوادمي والوجه 26 مئوية، نجران وبيشة ورفحاء 27 مئوية، المدينة المنورة ووادي الدواسر وشرورة والعلا والمجمعة 28 مئوية.

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