الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء الأعلى وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي:حفر الباطن والأحساء 48 مئوية، الدمام والصمان والتنهات والخرج والدهناء 47 مئوية، الرياض ورفحاء 46 مئوية، مكة المكرمة وبريدة ووادي الدواسر 45 مئوية، شرورة والمجمعة 44 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها 19 مئوية، الباحة 20 مئوية، القريات 23 مئوية، طريف والطائف 24 مئوية، حائل والوجه 26 مئوية، تبوك والدوادمي 27 مئوية، سكاكا ونجران وينبع وبيشة والمجمعة 28 مئوية.