الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 48 مئوية

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض المدن والمناطق السعودية؛ حيث سجلت الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ48 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ13 درجة مئوية.
وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي، حفر الباطن والأحساء 48 مئوية، الدمام والصمان ورفحاء 47 مئوية، المدينة المنورة وعرعر والعلا والدهناء 46 مئوية، بريدة وسكاكا والتنهات والخرج والمجمعة 45 مئوية، مكة المكرمة والرياض وتبوك 44 مئوية، حائل ووادي الدواسر والقريات 43 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 13 مئوية، أبها 18 مئوية، الباحة 20 مئوية، الطائف 23 مئوية، القريات 25 مئوية، حائل ونجران 26 مئوية، طريف 27 مئوية، تبوك وبيشة والوجه 28 مئوية، بريدة وعرعر وسكاكا والدوادمي ووادي الدواسر وشرورة ورفحاء 29 مئوية، الرياض والدمام والقنفذة وينبع والأحساء وحفر الباطن والمجمعة والدهناء 30 مئوية.