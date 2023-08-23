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الأحوال المدنية تواصل إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
الأحوال المدنية تواصل إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، التذكير بأن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال خدمات الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.

تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر

وذكرت الأحوال المدنية عبر حسابها على منصة “إكس” أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي تتم من خلال أيقونة تواصل عبر منصة أبشر الإلكترونية.

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وأشارت إلى أن متطلبات الخدمة هي إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

طريقة تعديل المؤهل الدراسي

وفي وقت سابق، كشفت الأحوال المدنية، طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر عبر هذه الخطوات التي تتمثل في:

  • الدخول في حساب المستفيد على منصة أبشر.
  • تقديم طلب إلكتروني علن طريق الدخول إلى: خدماتي – الأحوال المدنية – مركز الرسائل والطلبات – طلب جديد – خدمات السجل المدني – تعديل المؤهل الدراسي.

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