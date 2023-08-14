الأخدود يفاجئ الشباب ويتقدم بهدف بالشوط الأول

أنهى نادي الأخدود الشوط الأول من مباراة الشباب متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن.

وسجل اللاعب الروماني أندري بوركا هدف التقدم لنادي الأخدود من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 41.