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الأخدود يفاجئ الشباب ويتقدم بهدف بالشوط الأول

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
الأخدود يفاجئ الشباب ويتقدم بهدف بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى نادي الأخدود الشوط الأول من مباراة الشباب متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن.

الشباب والأخدود

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وسجل اللاعب الروماني أندري بوركا هدف التقدم لنادي الأخدود من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 41.

 

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