الأخدود يفاجئ الشباب ويتقدم بهدف بالشوط الأول

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أنهى نادي الأخدود الشوط الأول من مباراة الشباب متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن.
وسجل اللاعب الروماني أندري بوركا هدف التقدم لنادي الأخدود من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 41.
🕐 د41' الهدف الأول لـ الأخدود عن طريق اللاعب اندريه بوركا
الشباب 0 × 1 الأخدود#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/iASCuehLTG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023