Icon

كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة الأفضل لشهر أغسطس Icon وزير الدفاع البريطاني يستقيل برسالة وداع لـ سوناك Icon بونو وحمدالله يُزينان قائمة المغرب لمواجهتي ليبيريا وبوركينا فاسو Icon موسم الأمطار المعتاد يبدأ بعد منتصف أكتوبر Icon مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس حتى 2026! Icon رفع الحصانة عن السفير الفرنسي بالنيجر Icon توضيح من الأحوال بشأن العثور على بطاقة الهوية الوطنية بعد فقدانها Icon الطائرات الورقية آخر حيلة أوكرانية لخداع موسكو بالحرب Icon الإنجازات سنين ضوئية.. سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد محمد بن سلمان Icon الشيخي: محمد الربيعي فاجأ الأهلي ووكيله بالتوقيع للهلال! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عن عمر ناهز 73 عاماً

الأديب السعودي محمد علي علوان في ذمة الله

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
الأديب السعودي محمد علي علوان في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الخميس، الأديب السعودي محمد علي علوان عن عمر ناهز 73 عاماً.

يذكر أن الأديب الراحل محمد علي علوان من مواليد مدينة أبها عام 1950 ميلادية، وهو قاص وكاتب سعودي.

قد يهمّك أيضاً
إنفاق 884 مليون ريال على مستلزمات التعليم في أول أسبوع دراسي

إنفاق 884 مليون ريال على مستلزمات التعليم في أول أسبوع دراسي

شروط صرف دعم حساب المواطن للفرد المستقل

شروط صرف دعم حساب المواطن للفرد المستقل

عمل محمد علي علوان وكيلاً لشؤون الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام، وصدرت له العديد من المؤلفات والمجموعات القصصية من بينها مجموعة قصص قصيرة بعنوان (هاتف)، ورواية (طائر العِشا).

التعليم والمؤهلات والخبرات

حصل محمد علي علوان على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من كلية الآداب في جامعة الملك سعود.

وعمل الراحل وكيلاً مساعداً لوزارة الإعلام لشؤون الإعلام الداخلي من يوليو 2005م (جمادى الآخرة 1426هـ)، كما عمل في وزارة الإعلام منذ تخرجه عام 1394هـ.

أشرف الأديب محمد علي علوان على الصفحات الثقافية في مجلة اليمامة، وكذلك ملحق جريدة الرياض الثقافي.

أشهر ملفاته

• (الخبز والصمت) قصص قصيرة. صدرت عن دار المريخ عام 1977 (1397هـ).

• (الحكاية تبدأ هكذا) قصص قصيرة. صدرت عن دار العلوم في الرياض عام 1983 (1403هـ).

• (دامسة) قصص قصيرة. صدرت عن نادي أبها الأدبي عام 1998 (1419هـ).

• (هاتف) مجموعة قصصية. صدرت عن نادي أبها الأدبي عام 2014.

• (لذاكرة الوطن) مجموعة مقالات متفرقة. صدر عام 1414هـ.

• (طائر العِشا) رواية. صدرت عام 2020.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم