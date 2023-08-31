الأديب السعودي محمد علي علوان في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الخميس، الأديب السعودي محمد علي علوان عن عمر ناهز 73 عاماً.

يذكر أن الأديب الراحل محمد علي علوان من مواليد مدينة أبها عام 1950 ميلادية، وهو قاص وكاتب سعودي.

عمل محمد علي علوان وكيلاً لشؤون الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام، وصدرت له العديد من المؤلفات والمجموعات القصصية من بينها مجموعة قصص قصيرة بعنوان (هاتف)، ورواية (طائر العِشا).

التعليم والمؤهلات والخبرات

حصل محمد علي علوان على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من كلية الآداب في جامعة الملك سعود.

وعمل الراحل وكيلاً مساعداً لوزارة الإعلام لشؤون الإعلام الداخلي من يوليو 2005م (جمادى الآخرة 1426هـ)، كما عمل في وزارة الإعلام منذ تخرجه عام 1394هـ.

أشرف الأديب محمد علي علوان على الصفحات الثقافية في مجلة اليمامة، وكذلك ملحق جريدة الرياض الثقافي.

أشهر ملفاته

• (الخبز والصمت) قصص قصيرة. صدرت عن دار المريخ عام 1977 (1397هـ).

• (الحكاية تبدأ هكذا) قصص قصيرة. صدرت عن دار العلوم في الرياض عام 1983 (1403هـ).

• (دامسة) قصص قصيرة. صدرت عن نادي أبها الأدبي عام 1998 (1419هـ).

• (هاتف) مجموعة قصصية. صدرت عن نادي أبها الأدبي عام 2014.

• (لذاكرة الوطن) مجموعة مقالات متفرقة. صدر عام 1414هـ.

• (طائر العِشا) رواية. صدرت عام 2020.