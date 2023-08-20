الأردني موسى التعمري يسجل أول ثنائية له بـ الدوري الفرنسي

نجح اللاعب الأردني موسى التعمري لاعب فريق مونبيليه في خطف الأنظار وإحراز أول ثنائية له في الدوري الفرنسي، حيث كانت في شباك فريق أوليمبك ليون في مباراة انتهت بفوز مونبيليه بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

الثنائية الأولى لـ موسى التعمري

الهدف الأول لـ التعمري صاحب الـ 26 سنة أحرزه في الدقيقة الـ 40 على الطريقة المارادونية حيث انفرد بحارس ليون وراوغ 2 من لاعبي ليون ثم أودعها الشباك معلنًا تسجيل مونبيليه الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة، سجل التعمري هدفًا جميلًا حيث انفرد بمرمى حارس ليون مجددًا وانطلق بسرعته بعد تسلمه تمريرة متقنة من حارس مونبيليه ليسجل الهدف الثالث لمونبيليه والثاني له.

وكان التعمري شارك في لقاء الجولة الأولى لنادي مونبيليه، وكان أمام فريق لوهافر يوم الأحد الماضي حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2 ولم يسجل أي أهداف آنذاك.

مسيرة التعمري

ولعب موسى التعمري في بداياته مع فريق شباب الأردن الأردني ثم انتقل منه لنادي الجزيرة الأردني وبدأ الاحتراف في موسم 2018/2019 مع فريق أبويل القبرصي ثم لعب كذلك مع فريق آود هيفرلي لوفين من عام 2020 حتى 2023.

وانتقل التعمري لفريق مونبيليه في صيف 2023 قادمًا من فريق آود لوفين.

وتقام اليوم 6 مباريات في الجولة الثانية في الدوري الفرنسي، حيث يلعب حاليًا ليل ضد نانت.

وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية تقام مباريات ” لوهافر ضد ستاد بريست” و ” ستاد ريمس ضد كليرمون فوت 63″ و ” لوريان ضد نيس”.

بينما في الثامنة مساء سيلعب موناكو ضد ستراسبورج وفي العاشرة إلا ربع مساءً سيلعب لانس ضد رين.