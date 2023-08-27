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بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة

الأردن تحبط تسلل 4 أجانب عبر الحدود

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
الأردن تحبط تسلل 4 أجانب عبر الحدود
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل الإعلام الأردنية أن المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الأردني أحبطت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنين منهم من الجنسية الأوزبكية واثنين من الجنسية الكازاخستانية.

إلقاء القبض عليهم

وطبقت قوات حرس الحدود قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة، وفقًا لوكالة بترا الأردنية.

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وسيتعامل الجيش في الأردن، بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وسبق أن أحبط الجيش الأردني، العديد من عمليات التسلل على حدود البلاد، ومطلع أغسطس الجاري، تمكنت القوات الأردنية من إحباط محاولة تسلل شخص من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وفي 16 أغسطس الجاري، أعلن مصدر عسكري أن الجيش الأردني أحبط محاولة تسلل 7 أشخاص، في المنطقة العسكرية الجنوبية.

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