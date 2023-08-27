الأردن تحبط تسلل 4 أجانب عبر الحدود

أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة ضبط 3 متسولين بالقصيم استعطفوا المصلين بالمساجد جماهير النصر: رحيل تاليسكا في مصلحة نادينا لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا السديس: استشعار دور الأسرة يخلق بيئة تعليمية ناجحة للطلاب هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج بعد إعلان المخطط العام.. ولي العهد يدعم الاقتصاد السعودي من بوابة القطاع اللوجيستي قفزة حادة بأسعار وقود الطائرات قد ترفع أسعار تذاكر الطيران وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية 6 أعراض تؤكد فشل القلب
أكدت وسائل الإعلام الأردنية أن المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الأردني أحبطت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنين منهم من الجنسية الأوزبكية واثنين من الجنسية الكازاخستانية.
وطبقت قوات حرس الحدود قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة، وفقًا لوكالة بترا الأردنية.
وسيتعامل الجيش في الأردن، بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
وسبق أن أحبط الجيش الأردني، العديد من عمليات التسلل على حدود البلاد، ومطلع أغسطس الجاري، تمكنت القوات الأردنية من إحباط محاولة تسلل شخص من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
وفي 16 أغسطس الجاري، أعلن مصدر عسكري أن الجيش الأردني أحبط محاولة تسلل 7 أشخاص، في المنطقة العسكرية الجنوبية.