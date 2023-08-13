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جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة

الأردن يسقط مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
الأردن يسقط مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، “إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية محمّلة بمواد مخدرة”.

إسقاط طائرة

وأحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، ظهر اليوم، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

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وبحسب الوكالة، ومن خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دومًا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

وبحسب مصدر عسكري سوري، بدأ إطلاق عملية تمشيط واسعة في المنطقة الحدودية مع المملكة الأردنية، جنوب محافظة درعا، وذلك بعد أيام قليلة من أولى اجتماعات اللجنة السورية الأردنية التي انعقدت في العاصمة عمان، حول التعاون بين البلدين في مكافحة ضبط تجار ومروجي ومهربي المخدرات عبر الحدود المشتركة.

وبدأت وحدات من الجيش السوري والقوى الأمنية عمليات التمشيط باتجاه الطريق الحربي الفاصل بين البلدين، وعلى امتداد المنطقة الحدودية المحاذية للجانب الأردني في الجهة الجنوبية من محافظة درعا، باعتبارها خط تحرك أساسيًا لتجار المخدرات.

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