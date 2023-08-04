Icon

لا إعفاء للرسوم أو منح دراسية لمستفيدي الضمان Icon احتضان جدة لاجتماع أوكرانيا يعكس مكانة السعودية دوليًّا Icon رئيسة وزراء إيطاليا تقاضي مغنيًا شتمها على الهواء Icon الأرز الحساوي ثروة وراثية تحقق الأمن الغذائي Icon قصة صانع بشوت سعودية مع السلطان قابوس Icon أوامر للجيش النيجيري بالاستعداد لتدخل محتمل بالنيجر Icon جوارديولا يصدم برشلونة بسبب برناردو سيلفا Icon الأمين العام لـ كايسيد: الحوار وسيلة للتغلب على اختلافات الشعوب Icon كلب يعثر على مليون دولار مخبأة داخل أمتعة راكب بفرنسا Icon سيرك دو سولي تعرض قصة حياة ليونيل ميسي أكتوبر المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يأتي في المرتبة الثانية بعد القمح

الأرز الحساوي ثروة وراثية تحقق الأمن الغذائي

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
الأرز الحساوي ثروة وراثية تحقق الأمن الغذائي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكد بحث علمي صدر عن كلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل أهمية الأرز الغذائية في العالم وخاصة في البلدان الفقيرة، ويأتي في المرتبة الثانية بعد القمح، ويزداد الطلب عليه لسد الفجوة الغذائية، والأرز الحساوي بجودته العالية والذي يُعد المنتج المحلي الوحيد بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج بعد التمور.

قيمة الأرز الحساوي

وأوضح البحث أن الكلية عكفت على إجراء العديد من البحوث لتحسن إنتاجية وقيمة الأرز الحساوي، الذي يُزرع في واحة الأحساء منذ مئات السنين، وينتج بكميات وفيرة تفي حاجة المجتمع ويصدر للمناطق المجاورة، وأشارت الدراسات إلى أنه صنف من مجموعات Indica و Japonica و Javanica ويتبع إلى مجموعة Indica التي نشأت وانتشرت نحو جنوب شرق وجنوب آسيا، وصُنف إلى (حساوي 1) تم استيراده وأقلمته تحت ظروف الأحساء البيئية منذ ما يزيد عن 50 عاماً، و( حساوي 2) نتج عن التهجين بين صنفي ( IRI112/Hasswi-1) وهو ما يسمى (Hasswi-2)، وهو أرز ذو حبة قصيرة لكنه يقع تحت مجموعة الأرز الهندي- الياباني (Idica-Japonica Type ) أي أنه خليط بين مجموعة الأرز الهندي ومجموعة الأرز الياباني.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يحتفي بإطلاق رحلات مباشرة مع الدار البيضاء على مدار العام

طيران ناس يحتفي بإطلاق رحلات مباشرة مع الدار البيضاء على مدار العام

الاتحاد يتعاقد رسميًّا مع فابينيو حتى 2026

الاتحاد يتعاقد رسميًّا مع فابينيو حتى 2026

أهمية غذائية

وأكد البحث أهمية الأرز الحساوي الغذائية لما يحتويه على النشويات والبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية والمركبات الحيوية النشطة ومضادات الأكسدة بالمقارنة مع أنواع الأرز الأبيض سائدة الاستهلاك، حيث بلغت نسبة النشويات فيه أخفض بنسبة 15٪ مقارنة بأنواع الأرز الأخرى، ونسبة الألياف الغذائية أعلى بنسبة زيادة بلغت 65٪ ، ومن البروتين أعلى بنسبة 30٪ ، وتبلغ نسبة الدهون 1.99٪ وهي في معظمها دهون غير مشبعة، إضافةً إلى احتوائه على مركبات حيوية نشطة تحافظ على صحة جسم الإنسان وحمايته من الأمراض المزمنة، ويمكن تصنيفه بخاصية مضاد لمرض السكري لاحتوائه على الألياف الغذائية والمركبات الفينولية التي تخفض استجابة جلوكوز الدم، وتزيد من الشبع وتقليل الشهية، مما يؤدي بدوره إلى التحكم في السعرات المتناولة وتقليل مخاطر الإصابة بزيادة الوزن والسمنة، كما يحتوي على ضعف ما هو موجود في الأرز ، و 3 أضعاف من فيتامين الثيامين، والأعلى من الفينولات والفلافونويدات ومضادات الأكسدة.

وأشار البحث إلى أن محصول الأرز يمكن أن يفقد ما يعادل ثلث الإنتاج بسبب الإصابة بالآفات والأمراض مما يؤكد أهمية عمليات الوقاية والمكافحة للحد من الخسارة بسبب الأمراض كاللفحة، والأمراض البكتيرية، إضافةً إلى الآفات الحشرية منها نطاطات الأوراق التي تنقل الأمراض الفيروسية.

وقد اهتمت كلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل، بمحصول الأزر الحساوي وكونت فرقاً بحثية لدراسة الأهمية الغذائية له وعمليات تسويقه وكذلك دراسة الآفات والأمراض وكيفية الحد من انتشارها وأضرارها، ودراسته على المستوى الجيني وتحديد جينات مقاومته لبعض الأمراض وكذلك جينات المقاومة للملوحة والجفاف بهدف تطوير وتحسين أصناف الأرز الحساوي والحفاظ عليه والتوسع في زراعته بصفته أحد المحاصيل التي تعد إرثاً غالياً وعلماً بارزاً لمنطقة الأحساء.

أنماط جينية

فيما تعاونت الكلية مع مراكز أبحاث لدراسة جينات المقاومة لمرض اللفحة والأنماط الجينية، وتوصلت إلى أن الأرز الحساوي يعد مصدراً لعدد من جينات المقاومة لمرض لفحة الأرز، وكذلك دراسة تقييم لبعض الأنماط الجينية للأرز لمدى مقاومتها لحفار ساق الأرز توصلت لمعلومات قيمة لتقييم التنوع الوراثي في الأرز المحلي وجد أن بعض السلالات تحمل عدداً من جينات المقاومة يمكن استخدامها في برامج التربية لمنح مقاومة ضد الإصابة بحشرة حفار الساق في الأرز.

واستعمل الباحثون التقنية الحيوية لتحقيق تحسين خصائص الأرز الزراعية وإمكانية توسيع استخدامه بالطرق الحديثة، مما يتطلب توافر نظام لاستبات المحصول نسيجياً وتطوير النظام معملياً. في دراسة أجريت استوفت تطوير النظام المطلوب، تبعتها دراسة نمو الكالس وتراكم البرولين استجابة للإجهاد الأسموزي الناجم عن السوربيتول والسكروز في الزراعة النسيجية للأرز تم استخدامها في إنتاج المركبات الثانوية ذات المنافع الطبية في الأرز الحساوي، شملت إنتاج ونشاط مضادات الأكسدة من زراعة الخلايا، وتأثير محفزات إنتاج المركبات الأيضية مثل حمض الساليسيليك، ومستخلص الخميرة والبكتين، هذه النتائج من شأنها أن تسهل الإنتاج المعملي للمركبات الثانوية على النطاق التجاري.

وخلص البحث إلى أن العديد من الدول تسعى لإنتاج أصناف أرز ذي مواصفات خاصة أو ما يسمى Special Rice ، فهناك دول في شرق آسيا لديها الآن أصناف عديدة بها محتوى عالٍ من البروتين والعناصر الغذائية المختلفة مثل الـ Black Rice وغيرها من الأصناف التي تستخدم للتغذية والعلاج، لافتاً إلى وجود الأرز الحساوي في المملكة وبهذه المواصفات فهو يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في الزراعة وهو ما يحتاج دوماً إلى تحديث وتطوير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم