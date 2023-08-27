الأرصاد: أمطار بمكة المكرمة وعسير والباحة غدًا

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نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار في ثلاث مناطق بالسعودية، غدًا الاثنين.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس، أن تشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار متوسطة تصل إلى حد السيول حتى الساعة التاسعة مساء غد الاثنين، وتؤثر على الخرمة، الموية، تربة، وتصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.
كما توقع أن تشهد منطقة عسير هطول أمطار تصل إلى حد السيول، وتصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتؤثر في البرك والقحمة حتى الساعة التاسعة مساء الغد.
كما توقع أن تتعرض منطقة الباحة لأمطار غزيرة تصل إلى تدفق سيول وتصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى انعدام في الرؤية حتى الساعة التاسعة مساء غد، وتؤثر على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.