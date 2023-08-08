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الأرصاد: أمطار على نجران حتى الـ8 مساءً

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
الأرصاد: أمطار على نجران حتى الـ8 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

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أمطار جازان

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والريث، والداير، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

طقس عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من تكون أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظتي أحد رفيدة، وخميس مشيط.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

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