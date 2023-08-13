الأرصاد: أمطار غزيرة على العلا والعيص غدًا

نبَّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غد من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطةً وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وجريانًا للسيول على محافظتي العلا والعيص.

تفاصيل الحالة

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الطقس المتوقع

على صعيد آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على عدد من المناطق بدءًا من السبت المقبل.

ارتفاع درجات الحرارة العظمى

وقال المركز في فيديوجراف عبر حسابه على منصة “إكس”: إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ابتداءً من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.