الأرصاد: أمطار غزيرة على العلا والعيص غدًا

أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة جماهير الأهلي تستغيث: التركي ديميرال مرفوض في نادينا رجل يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء صاعقة بألمانيا التنفيذي تطلق البرنامج التدريبي الأول المنتهي بالتوظيف للسعوديين 24 ساعة تفصل الهلال عن حسم صفقة نيمار لحظة دخول موجة غبار شديدة للمفرق الأردنية ضبط قائد مركبة خالف الوقوف وعرقل السير في عسير انفتاح العسكريين في النيجر على الحوار حبيب ديالو يصل الرياض تمهيدًا للانضمام إلى الشباب 14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل
نبَّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غد من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطةً وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وجريانًا للسيول على محافظتي العلا والعيص.
وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
على صعيد آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على عدد من المناطق بدءًا من السبت المقبل.
وقال المركز في فيديوجراف عبر حسابه على منصة “إكس”: إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ابتداءً من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.