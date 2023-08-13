Icon

أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة Icon جماهير الأهلي تستغيث: التركي ديميرال مرفوض في نادينا Icon رجل يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء صاعقة بألمانيا Icon التنفيذي تطلق البرنامج التدريبي الأول المنتهي بالتوظيف للسعوديين Icon 24 ساعة تفصل الهلال عن حسم صفقة نيمار Icon لحظة دخول موجة غبار شديدة للمفرق الأردنية Icon ضبط قائد مركبة خالف الوقوف وعرقل السير في عسير Icon انفتاح العسكريين في النيجر على الحوار Icon حبيب ديالو يصل الرياض تمهيدًا للانضمام إلى الشباب Icon 14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في الرؤية

الأرصاد: أمطار غزيرة على العلا والعيص غدًا

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
الأرصاد: أمطار غزيرة على العلا والعيص غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غد من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطةً وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وجريانًا للسيول على محافظتي العلا والعيص.

تفاصيل الحالة

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
أمريكا: إنهاء الانقلاب دبلوماسيًّا في النيجر لا يزال ممكنًا

أمريكا: إنهاء الانقلاب دبلوماسيًّا في النيجر لا يزال ممكنًا

واتساب يطرح ميزة جديدة تسحب البساط من زووم

واتساب يطرح ميزة جديدة تسحب البساط من زووم

الطقس المتوقع

على صعيد آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على عدد من المناطق بدءًا من السبت المقبل.

ارتفاع درجات الحرارة العظمى

وقال المركز في فيديوجراف عبر حسابه على منصة “إكس”: إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ابتداءً من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا
حصاد اليوم

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على...

السعودية اليوم
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة...

أخبار أمنية
هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة
آخر الاخبار

هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب...

آخر الاخبار
الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز
الرياضة

الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز

الرياضة
15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية
السعودية اليوم

15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10...

السعودية اليوم