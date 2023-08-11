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الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على عسير وجازان والباحة

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على عسير وجازان والباحة
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

أتربة وغبار

وأشار المركز الوطني للأرصاد في توقعاته إلى أن السماء قد تكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية.

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سرعة الرياح

وأوضح التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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