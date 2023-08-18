الأرصاد: أمطار وبرد على نجران وتبوك حتى الـ11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، ويدمة.

تفاصيل الحالة

وبيّن المركز أن الحالة المتوقع أن تشهدها نجران تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

أمطار تبوك

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – هطول أمطار خفيفة على منطقة تبوك ، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظات تيماء والبدع وحقل، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.