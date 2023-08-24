Icon

الوحدة يمطر شباك الطائي بثلاثية Icon أول الراحلين عن النصر بعد ضم إيمريك لابورت Icon بوتين يعزي عائلة بريغوجين: رجل التضحيات Icon النسبة الذهبية لعلاقة زوجية مستقرة Icon الجماهير تهاجم توني كروس بسبب صفقة جابري فيجا والأهلي Icon مصدر مسؤول ينفي إدعاءات تقرير إحدى المنظمات بشأن الاعتداء على إثيوبيين أثناء عبورهم الحدود السعودية اليمنية Icon التربيع الأول لقمر صفر يزين سماء السعودية الليلة Icon عقوبات أمريكية على المتعاملين مع نظام بورما Icon إدراجات سوق الأسهم السعودية لشركات ذات استقرار مالي يرفع وزن تاسي Icon وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يصاحبها تدنٍّ في الرؤية الأفقية

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا على مكة المكرمة.

أمطار خفيفة ورياح

وتوقع الوطني للأرصاد أن تشهد مكة المكرمة غدًا الجمعة، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

قد يهمّك أيضاً
مرور الرياض: انتشار كامل مع بداية العام الدراسي الجديد

مرور الرياض: انتشار كامل مع بداية العام الدراسي الجديد

حارس الهلال بديل جروهي في الاتحاد

حارس الهلال بديل جروهي في الاتحاد

توقعات الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 50 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12- 34 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار