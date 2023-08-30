الأرصاد: أمطار ورياح في الرياض اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأصفر لأهالي الرياض، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

أمطار ورياح شديدة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الرياض اليوم، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وفي وقت سابق، نبه الوطني للأرصاد أيضًا منطقة الرياض من رياح شديدة اليوم، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها من 40- 49 كم/ ساعة.

استمرار الهطول

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وقال مركز الأرصاد: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة.

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط البرد.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة، وذلك على كل من (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر والحناكية)، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.