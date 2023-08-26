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الأرصاد: الأحساء والمدينة المنورة تسجلان أعلى حرارة اليوم

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
الأرصاد: الأحساء والمدينة المنورة تسجلان أعلى حرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينتي الأحساء والمدينة المنورة سجلتا اليوم السبت، أعلى درجات الحرارة في السعودية.

الأحساء والمدينة المنورة بالمركز الأول

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء والمدينة المنورة تصدرتا اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 47 درجة مئوية.

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وأضاف أن القصيم ووادي الدواسر جاءتا في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما حلت كل من الدمام والقيصومة وشرورة والعلا بالمركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية، فيما سجلت الرياض 44 مئوية.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة والتي قد تؤدي إلى جريان السيول والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

في حين يكون الطقس حارًا على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

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