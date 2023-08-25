الأرصاد: الأرقام المرافقة لـ الظواهر الجوية لا تستند على أساس علمي

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن موضة الأرقام التي ترافق الظواهر الجوية لا تستند على أساس علمي والرياح النشطة في مكة التي وصلت إلى 80 كم في الساعة سبق وتم تسجيلها.

سرعة الرياح

وأضاف القحطاني خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن الرياح النشطة في مكة التي وصلت إلى 80 كم في الساعة سبق وتم تسجيلها.

وكان قد كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن الحالة الجوية والعواصف والأمطار الرعدية التي شهدتها مكة المكرمة الثلاثاء الماضي من أقوى الحالات الجوية وأعنفها.

أعنف الظواهر الجوية

وقال المسند في منشور على منصة “إكس” “وإن كانت مثل هذه الظواهر الجوية تتكرر في مكة المكرمة، إلا أن ما حدث من ظاهرة جوية قد تكون هي من أعنفها في شدة بُروقها وصواعقها وسرعة رياحها”.

وشهدت منطقة مكة المكرمة خلال الساعات الماضية، أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية، ورياحًا نشطة وبروقًا ورعدًا قوية.