غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين الصين بيئة محفوفة بالمخاطر للشركات الأمريكية وفد اتحادي في ليفربول لإنهاء صفقة محمد صلاح رونالدو ومحرز يتنافسان على جائزة بدوري روشن الأرصاد: السيول المنقولة تكون مفاجئة للمناطق وتخرج عن مجاريها سانتي أونا: الشباب يتفق مع كاراسكو طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم موريشيوس تدعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 ضربة أمنية تقود لضبط 3.4 مليون قرص من الإمفيتامين في الرياض التشكيل المثالي لرابع جولات دوري روشن
حذر المركز الوطني للأرصاد من السيول المنقولة، والتي تجري من منطقة هطول الأمطار وتصل إلى منطقة أخرى غير متأثرة بالحالات الجوية.
وأوضح مركز الأرصاد في مقطع فيديو على حسابه بمنصة “إكس”، أن السيول المنقولة هذه قد تكون مفاجئة لسكان المنطقة وقد تكون قوية وتخرج عن مجاريها، وقد تفيض على مدن وبلدات قريبة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، استمرار فرص هطول الأمطار بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.
وقال مركز الأرصاد إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة.
ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط البرد.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة وذلك على كل من (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر والحناكية) وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.
ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على القصيم، حائل والرياض ونجران من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، ويصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.
⚠️تنبيه
احذر السيول المنقولة.. #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/wra6gOAeBU
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 30, 2023