الأرصاد تحاكي الحالة المطرية المتوقعة على 5 مناطق

وثق المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس” محاكاته للحالة المطرية المتوقعة على 5 مناطق بالسعودية.

وقال مركز الأرصاد إن محاكاة توقعات هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة من مخرجات النموذج العددي السعودي على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، والتي قد تؤدي إلى جريان السيول والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق السعودية.