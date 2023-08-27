Icon

فاطمة المؤمن تواجه 10 تهم أبرزها القتل الخطأ Icon نيوكاسل يسعى لمواصلة التألق على ملعبه Icon وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء Icon وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول Icon وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة Icon الجاسر: المخطط العام للمراكز اللوجستية يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والاستدامة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة Icon كاشف الدخان في المباني يسهل اكتشاف الحرائق Icon وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تحذيرات من الأمطار الغزيرة

الأرصاد تحاكي الحالة المطرية المتوقعة على 5 مناطق

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
الأرصاد تحاكي الحالة المطرية المتوقعة على 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس” محاكاته للحالة المطرية المتوقعة على 5 مناطق بالسعودية.

وقال مركز الأرصاد إن محاكاة توقعات هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة من مخرجات النموذج العددي السعودي على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

قد يهمّك أيضاً
جابري فيجا يخضع لفحص طبي غدًا قبل التوقيع للأهلي

جابري فيجا يخضع لفحص طبي غدًا قبل التوقيع للأهلي

إدراجات سوق الأسهم السعودية لشركات ذات استقرار مالي يرفع وزن تاسي

إدراجات سوق الأسهم السعودية لشركات ذات استقرار مالي يرفع وزن تاسي

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، والتي قد تؤدي إلى جريان السيول والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات
غرائب

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب...

غرائب
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت...

السعودية اليوم
الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة
العالم

الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع...

العالم
وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC

وظائف
إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا
السعودية اليوم

إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين...

السعودية اليوم
هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
السعودية اليوم

هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين

السعودية اليوم
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات...

أخبار أمنية