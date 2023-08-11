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الأرصاد تحذر : أمطار غزيرة ورياح نشطة على جازان

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
الأرصاد تحذر : أمطار غزيرة ورياح نشطة على جازان
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والريث، والداير، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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أتربة وغبار

وأشار المركز الوطني للأرصاد في توقعاته إلى أن السماء قد تكون غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية.

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