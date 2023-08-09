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تصل سرعتها إلى 49 كم/ الساعة

الأرصاد: رياح شديدة على الرايس وبدر وينبع غدًا

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
الأرصاد: رياح شديدة على الرايس وبدر وينبع غدًا
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد يوم غد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعًا في الأمواج ورياحًا تصل سرعتها إلى (40- 49) كم/ ساعة، على محافظتي بدر وينبع ومركز الرايس.

تفاصيل الحالة

وبيَّن المركز أن الحالة التي يتوقع أن تشهدها المدينة المنورة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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توقعات الطقس

وفي وقت سابق، توقع مركز الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

 

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