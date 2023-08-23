الأرصاد: موجة حارة على المدينة المنورة غدًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون البرتقالي لأهالي المدينة المنورة، بشأن توقعات الحالة الجوية خلال الساعات القادمة.

وتوقع الوطني للأرصاد أن تشهد المدينة المنورة موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة من 49- 50 درجة مئوية.

الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 28 كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.