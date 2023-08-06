الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع

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استهل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسات التداول الأسبوعية، اليوم الأحد، بأداء إيجابي، وذلك بعد سلسلة من التراجعات المتتالية، وتزامنًا مع تحسن أسعار النفط.
وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية بزيادة 13.63 نقطة ليقفل عند مستوى 11389.40 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق الإخبارية، 109.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 2.4 مليارات ريال.
فيديو | بعد سلسلة من التراجعات المتتالية.."تاسي" يستهل التداولات بأداء إيجابي تزامنا مع تحسن أسعار النفط#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/78pDlAXDMs
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) August 6, 2023