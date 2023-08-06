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بلغت قيمة التداولات 2.4 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع
المواطن - فريق التحرير

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استهل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسات التداول الأسبوعية، اليوم الأحد، بأداء إيجابي، وذلك بعد سلسلة من التراجعات المتتالية، وتزامنًا مع تحسن أسعار النفط.

وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية بزيادة 13.63 نقطة ليقفل عند مستوى 11389.40 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق الإخبارية، 109.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 2.4 مليارات ريال.

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