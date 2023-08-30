الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 132 نقطة

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 132 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 132.19 نقطة، ليقفل عند مستوى 11574.75 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 186 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.7 مليارات ريال.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الثلاثاء تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 21 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته أمس منخفضًا 21.70 نقطة، ليقفل عند مستوى 11442.56 نقطة، لينهي ثالث جلسات الأسبوع باللون الأحمر.
وبلغت كمية الأسهم 172.5 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.