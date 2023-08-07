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بلغت قيمة التداولات 2.4 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على انخفاض

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٦ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على انخفاض
المواطن - فريق التحرير

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، تعاملاته اليوم الاثنين، باللون الأحمر متراجعًا 79 نقطة.

ووفقًا لقناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم عند مستوى 11271.94 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 273 مليون سهمًا، فيما بلغت قيمة التداولات 2.4 مليارات ريال.

 

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