الأسهم السعودية تغلق على انخفاض

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، تعاملاته اليوم الاثنين، باللون الأحمر متراجعًا 79 نقطة.

ووفقًا لقناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم عند مستوى 11271.94 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 273 مليون سهمًا، فيما بلغت قيمة التداولات 2.4 مليارات ريال.