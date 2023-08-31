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بتداولات بلغت 8.7 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 83 نقطة

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 83 نقطة
المواطن - فريق التحرير

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا أكثر من 80 نقطة.

مؤشر الأسهم

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 83.55 نقطة، ليقفل عند مستوى 11491.20 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم 305.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 8.7 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الأربعاء تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 132 نقطة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته أمس مرتفعًا 132.19 نقطة، ليقفل عند مستوى 11574.75 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم 186 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.7 مليارات ريال.

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