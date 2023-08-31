لقطات اقتراب سفن روسية من المياه الإقليمية البريطانية وادي الدواسر الأعلى حرارة لليوم الثاني على التوالي النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ وظائف شاغرة في مجمع طباعة المصحف الشريف الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 83 نقطة إكس تتيح مكالمات الفيديو على منصتها قريبًا الجماهير سلاح الشباب لاستعادة التوازن إتاحة وحدات سكنية ضمن القسط الميسر يبدأ من 850 ريالًا أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة لقطات رائعة لـ القمر الأزرق العملاق حول العالم لن تتكرر قبل 14 عامًا
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا أكثر من 80 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 83.55 نقطة، ليقفل عند مستوى 11491.20 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 305.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 8.7 مليارات ريال.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الأربعاء تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 132 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته أمس مرتفعًا 132.19 نقطة، ليقفل عند مستوى 11574.75 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 186 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.7 مليارات ريال.