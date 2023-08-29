الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 21 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 21.70 نقطة، ليقفل عند مستوى 11442.56 نقطة، لينهي ثالث جلسات الأسبوع باللون الأحمر.
وبلغت كمية الأسهم 172.5 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الاثنين تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 5 نقاط.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته أمس منخفضًا 5.85 نقاط، ليقفل عند مستوى 11464.26 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 177.7 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.
فيديو | "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 21 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/hZMkAL61vO
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) August 29, 2023