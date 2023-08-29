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بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة
المواطن - فريق التحرير

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 21 نقطة.

مؤشر الأسهم

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 21.70 نقطة، ليقفل عند مستوى 11442.56 نقطة، لينهي ثالث جلسات الأسبوع باللون الأحمر.

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وبلغت كمية الأسهم 172.5 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الاثنين تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 5 نقاط.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته أمس منخفضًا 5.85 نقاط، ليقفل عند مستوى 11464.26 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم 177.7 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.

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