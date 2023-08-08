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بتداولات بلغت 6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 27.67

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 27.67
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 27.67 نقطة ليقفل عند مستوى 11244.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، و الصناعات الكهربائية، وتكافل الراجحي، وملاذ للتأمين، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، والباحة، و جي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 8.94% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، ودار الأركان ، وشمس هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وبوبا العربية، ولوبريف، و اس تي سي، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 104.01 نقاط ليقفل عند مستوى 23539.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

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