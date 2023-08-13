الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 112 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 122.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11546.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، و عذيب للاتصالات، ودار المعدات، والأبحاث والإعلام، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وذيب، وطيبة، والعالمية، و المتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.94% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو) اليوم مرتفعًا 17.93 نقطة ليقفل عند مستوى 23598.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.