الأسهم السعودية تغلق منخفضة 10 نقاط

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 10 نقاط.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 10.48نقطة، ليقفل عند مستوى 11367.07 نقطة، لينهي رابع تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.

وبلغت كمية الأسهم 202.3 ملايين سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.3 مليارات ريال، بزيادة عن أمس.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق جلسته أمس منخفضًا 30.90 نقطة بفعل الضعف، ليقفل عند مستوى 11377.55 نقطة، لينهي ثالث تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.

وبلغت كمية الأسهم 183.6 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 4.7 مليارات ريال.