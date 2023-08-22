الأسهم السعودية تغلق منخفضة 30 نقطة تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة العثور على 18 جثة لمهاجرين جراء الحرائق شمال اليونان مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال حتى 24 شهرًا 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية ضبط يمنيين لتهريبهما 46 كجم من الحشيش بجازان ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية الملك سلمان 8 اشتراطات للعاملين في منشآت تداول الأغذية 1293 شقة سكنية في ضاحية خزام بمساحات تصل 179م
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 30 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 30.90 نقطة بفعل الضعف، ليقفل عند مستوى 11377.55 نقطة، لينهي ثالث تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.
وبلغت كمية الأسهم 183.6 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 4.7 مليارات ريال، بانخفاض عن أمس.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق جلسته أمس منخفضًا 92.97 نقطة ليقفل عند مستوى 11408.45 نقطة، لينهي ثاني تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.
وبلغت كمية الأسهم 214.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5 مليارات ريال.
فيديو | بسيولة تجاوزت 4 مليارات.. "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 30 نقطة#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/yaksT4HcNj
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) August 22, 2023