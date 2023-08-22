الأسهم السعودية تغلق منخفضة 30 نقطة

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 30 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 30.90 نقطة بفعل الضعف، ليقفل عند مستوى 11377.55 نقطة، لينهي ثالث تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.

وبلغت كمية الأسهم 183.6 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 4.7 مليارات ريال، بانخفاض عن أمس.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق جلسته أمس منخفضًا 92.97 نقطة ليقفل عند مستوى 11408.45 نقطة، لينهي ثاني تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.

وبلغت كمية الأسهم 214.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5 مليارات ريال.