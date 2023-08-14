Icon

ضربات الداخلية تطيح بمروجي المخدرات في جازان والباحة والقصيم Icon ريال مدريد يضم كيبا لموسم Icon الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي Icon غرامات مالية على 4 وكالات للأجهزة الكهربائية والإلكترونية خالفت النظام Icon مذكرة تفاهم بين طيران ناس وسرك للتعاون في مجال الاستدامة Icon الهلال في طريقه لإنهاء صفقة ميتروفيتش Icon نيمار يُنهي الفحص الطبي ويصل الرياض هذا الأسبوع Icon الأمن العام يذكّر بضرورة ارتداء الكمامة في الحرمين الشريفين Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان Icon أمطار غزيرة على بدر الجنوب وحبونا حتى الـ11 مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتداولات بلغت 5.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة 52.3 نقطة

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة 52.3 نقطة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 52.33 نقطة ليقفل عند مستوى 11493.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 232 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

قد يهمّك أيضاً
السجن 17 سنة لمواطن ومواطنة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج

السجن 17 سنة لمواطن ومواطنة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج

أصحاب الأهداف الافتتاحية بالدوري السعودي آخر 5 مواسم

أصحاب الأهداف الافتتاحية بالدوري السعودي آخر 5 مواسم

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل، والدوائية، والبابطين، وإعمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أيان، ودار المعدات، وذيب، والسعودي الفرنسي، وجبل عمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.35% و7.05%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، ومجموعة الحكير، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وعذيب للاتصالات، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 110.26 نقاط ليقفل عند مستوى 23488.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.7 مليون ريال , وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط
السعودية اليوم

التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم...

السعودية اليوم
نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا
غرائب

نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا

غرائب
انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”
السعودية اليوم

انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

السعودية اليوم
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
آخر الاخبار

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر...

آخر الاخبار
ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السعودية اليوم
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
السعودية اليوم

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام...

السعودية اليوم
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم