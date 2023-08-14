الأسهم السعودية تغلق منخفضة 52.3 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 52.33 نقطة ليقفل عند مستوى 11493.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 232 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل، والدوائية، والبابطين، وإعمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أيان، ودار المعدات، وذيب، والسعودي الفرنسي، وجبل عمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.35% و7.05%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، ومجموعة الحكير، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وعذيب للاتصالات، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 110.26 نقاط ليقفل عند مستوى 23488.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.7 مليون ريال , وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.