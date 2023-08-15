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بتداولات بلغت 5.1 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة 80.94

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة 80.94
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 80.94 نقطة ليقفل عند مستوى 11412.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 198 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: بوبا العربية، وكابلات الرياض، والنهدي، وأنابيب، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مشاركة ريت، والباحة، ومعدنية، وأسواق عبدالله العثيم، وإعمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.06 % و 7.76 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وشمس، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أرامكو السعودية، والأهلي، والنهدي، والراجحي، وبوبا العربية الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 93.60 نقطة ليقفل عند مستوى 23394.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين و800 ألف سهم.

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