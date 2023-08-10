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الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أنهي مؤشر الأسهم السعودية آخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس باللون الأخضر، كاسبًا أكثر من 100 نقطة.

وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم مرتفعًا 137.91 نقطة، عند مستوى 11424.12 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 218 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 6 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس مرتفعًا 41.94 نقطة ليقفل عند مستوى 11286.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 245 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

 

 

 

 

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