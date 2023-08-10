الطائي يستخرج شهادة الكفاءة المالية إلغاء حكم الإعدام بحق قاتل الهاشمي بالعراق الدولار يتراجع بعد صدور بيانات التضخم ياسين بونو ودي خيا الأبرز لتعويض كورتوا الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر توقعات بارتفاع درجات الحرارة العظمى لـ 48 مئوية على 4 مناطق ثلاثية الحرب والطقس والتجارة تهدد باضطراب جديد لأسعار الغذاء أكبر عصابة بالإكوادور تعلن اغتيالها للمرشح الرئاسي السديس: العمل جارٍ على الاستراتيجية لرئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الأهلي يسعى لحسم صفقة ألكانتارا
أنهي مؤشر الأسهم السعودية آخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس باللون الأخضر، كاسبًا أكثر من 100 نقطة.
وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم مرتفعًا 137.91 نقطة، عند مستوى 11424.12 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 218 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 6 مليارات ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس مرتفعًا 41.94 نقطة ليقفل عند مستوى 11286.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 245 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.
فيديو | "تاسي" ينهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر كاسبا أكثر من 100 نقطة وبسيولة تجاوزت 6 مليارات #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/DZieoFyjGX
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) August 10, 2023