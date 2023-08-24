الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 38 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 38.23 نقطة، ليقفل عند مستوى 11405.30 نقطة، لينهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر.
وبلغت كمية الأسهم 227.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.1 مليارات ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس الأربعاء، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 10 نقاط، ليقفل عند مستوى 11367.07 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 202.3 ملايين سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.3 مليارات ريال.
فيديو | بسيولة بلغت 5 مليارات.. #تاسي" ينهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر كاسبا 38 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/adU49bDnsf
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) August 24, 2023