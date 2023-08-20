الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأخضر

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 50 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 50.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11501.42 نقطة، لينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأخضر.

وبلغت كمية الأسهم 154 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 3.7 مليارات ريال، حيث تعتبر ضئيلة وفقًا لما ذكرته “الإخبارية”.