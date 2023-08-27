الأسهم السعودية تنهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 38 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 64.81 نقطة، ليقفل عند مستوى 11470.11 نقطة، لينهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر.
وبلغت كمية الأسهم 164.5 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 3.9 مليارات ريال.
فيديو | "تاسي" ينهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر كاسبا 64 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/RlAceRc52J
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) August 27, 2023