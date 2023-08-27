Icon

ليفربول يتحرك لضم بديل محمد صلاح Icon اتفاقية بين النيابة العامة ونيوم لبناء شراكة استراتيجية Icon انطلاق الجولة الرابعة من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا Icon مباراة الرياض والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي Icon المركز الوطني للأرصاد: المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم Icon حرس الحدود يحبط تهريب 41 كيلوجرامًا من الحشيش بعسير Icon 4 مواطنين في قبضة الأمن لترويج الأقراص الممنوعة بالرياض Icon جوتا خارج حسابات نونو سانتو Icon الأسهم السعودية تنهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر Icon غابري فيغا لجماهير الأهلي: أراكم قريبًا في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بلغت قيمة التداولات 3.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تنهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
الأسهم السعودية تنهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 38 نقطة.

الأسهم السعودية

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 64.81 نقطة، ليقفل عند مستوى 11470.11 نقطة، لينهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر.

قد يهمّك أيضاً
اليوم.. انطلاق اختبارات مهاراتي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

اليوم.. انطلاق اختبارات مهاراتي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

موجة حارة على المدينة المنورة اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة اليوم

وبلغت كمية الأسهم 164.5 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 3.9 مليارات ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات
غرائب

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب...

غرائب
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت...

السعودية اليوم
الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة
العالم

الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع...

العالم
وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC

وظائف
إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا
السعودية اليوم

إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين...

السعودية اليوم
هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
السعودية اليوم

هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين

السعودية اليوم
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات...

أخبار أمنية