الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 20 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 20.12 نقطة ليقفل عند مستوى 11392.76 نقطة، لتتواصل سلسلة التراجعات خلال الجلسات الماضية.

وبلغت كمية الأسهم 196 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.3 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس الثلاثاء منخفضًا 80.94 نقطة ليقفل عند مستوى 11412.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 198 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.