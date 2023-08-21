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بلغت التداولات 5 مليارات ريال

الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 92 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 92.97 نقطة ليقفل عند مستوى 11408.45 نقطة، لينهي ثاني تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.

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وبلغت كمية الأسهم 214.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5 مليارات ريال، بزيادة عن أمس.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية أنهى الرئيس أمس الأحد، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 50 نقطة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته مرتفعًا 50.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11501.42 نقطة، لينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأخضر.

وبلغت كمية الأسهم 154 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 3.7 مليارات ريال، حيث تعتبر ضئيلة.

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