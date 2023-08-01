الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر بتراجع 56 نقطة فيصل بن فرحان: نطالب بإجراءات فورية لوقف حوادث حرق المصحف مجلس الوزراء يوافق على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الرحال عبد العزيز وزوجته يجوبان السعودية على دراجة هوائية نيابة عن الملك سلمان.. بدر بن سلطان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غدًا غسل الكعبة المشرفة مشهد عالمي يبهر الملايين وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإندونيسي بجاكرتا التعاون في المجال العسكري تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار على آخر في الرياض المرور: استخدموا التنبيهات قبل الانتقال من المسارات بوقت كاف
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تعاملاته اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، باللون الأحمر.
وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 56.16 نقطة ليقفل عند مستوى 11636.07 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 220 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.5 مليارات ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس منخفضًا 97.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11692.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 215 مليون سهم، حيث سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.
فيديو | في أولى جلسات شهر أغسطس.. "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 56 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/rhkuK7DEp3
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) August 1, 2023