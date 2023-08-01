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بلغت قيمة التداولات 5.5 مليارات ريال

الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر بتراجع 56 نقطة

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر بتراجع 56 نقطة
المواطن - فريق التحرير

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تعاملاته اليوم الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، باللون الأحمر.

وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 56.16 نقطة ليقفل عند مستوى 11636.07 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 220 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.5 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس منخفضًا 97.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11692.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 215 مليون سهم، حيث سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

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