22.7 مليون زائر لفعاليات الترفيه في 120 مدينة سعودية الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية استمرار التسجيل في حساب المواطن وفق الآلية والضوابط الجديدة مدرب الشباب: مواجهة الغد صعبة ونسعى لخطف بطاقة التأهل سافيتش يمنح الهلال التقدم ضد الوداد تشكيل مباراة الاتحاد والشرطة العراقي الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم لويس كاسترو: مباراة الزمالك بمثابة النهائي الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب والنصر يضم نجومًا مميزين
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تعاملاته اليوم الأربعاء، ثاني جلسات شهر أغسطس، باللون الأحمر.
وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم خاسرًا 157.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11478.28 نقطة، وذلك يتراجع للجلسة الخامسة على التوالي.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 208.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” أنهى تعاملاته أمس الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، باللون الأحمر.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 56.16 نقطة ليقفل عند مستوى 11636.07 نقطة.
فيديو | للجلسة الـ 5 على التوالي.. "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 157 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/Tcu3tyVUpj
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) August 2, 2023