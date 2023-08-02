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للجلسة الخامسة على التوالي

الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” تعاملاته اليوم الأربعاء، ثاني جلسات شهر أغسطس، باللون الأحمر.

وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم خاسرًا 157.79 نقطة ليقفل عند مستوى 11478.28 نقطة، وذلك يتراجع للجلسة الخامسة على التوالي.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 208.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” أنهى تعاملاته أمس الثلاثاء، أولى جلسات شهر أغسطس، باللون الأحمر.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 56.16 نقطة ليقفل عند مستوى 11636.07 نقطة.

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