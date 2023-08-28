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بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال

الأسهم السعودية تنهي ثاني جلسات الأسبوع باللون الأحمر

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
الأسهم السعودية تنهي ثاني جلسات الأسبوع باللون الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 5 نقاط.

مؤشر الأسهم

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 5.85 نقاط، ليقفل عند مستوى 11464.26 نقطة، لينهي ثاني جلسات الأسبوع باللون الأحمر.

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وبلغت كمية الأسهم 177.7مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الأحد، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 38 نقطة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس جلسته أمس مرتفعًا 64.81 نقطة، ليقفل عند مستوى 11470.11 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم 164.5 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 3.9 مليارات ريال.

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