Icon

قادة المصمك إذا رفعوا رايات السلام أو أشهروا سيوفهم لا يتراجعون أبداً Icon فلكية جدة ترصد بداية ملامح نهاية الصيف بظهور نجم سهيل Icon جثة قائد فاغنر بمكتب الطب الشرعي الروسي Icon مصر والإمارات يرحبان بقرار الانضمام لمجموعة بريكس Icon السديس: صناعة نجاحات دينية من التحولات وإبداعات عالمية Icon تدخل طبي يُنقذ مصاباً تعرض لصعق كهربائي في عيون الجواء Icon الاتفاق على انضمام السعودية والإمارات ومصر لمجموعة بريكس Icon اكتمال طرح أول صكوك للتطوير العقاري في السعودية Icon الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن برنامج مبتدئ بالتوظيف Icon أسمنت الرياض: توزيع 96 مليون ريال أرباحاً على المساهمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
برواتب تصل لـ 7,000 شهرياً

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن برنامج مبتدئ بالتوظيف

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن برنامج مبتدئ بالتوظيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء في محافظة البكيرية – القصيم عن فتح باب القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري ( دبلوم الهندسة المدنية) في قطاع المقاولات والبناء برواتب (7,000 ريال) بعد التخرج لخريجي الثانوية على النحو التالي.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة مسار علمي بمعدل تراكمي 70% كحد أدنى.
– اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة ويجب اجتياز اختبار تحديد المستوى في مقر الأكاديمية.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على اختبارات المركز الوطني للقياس (القدرات العامة والتحصيلي).
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقًا من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
– ألا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
– أن يكون عمر المتقدم بين 17 – 24 سنة.
– اجتياز الفحص الطبي.

قد يهمّك أيضاً
تدخل طبي يُنقذ مصاباً تعرض لصعق كهربائي في عيون الجواء

تدخل طبي يُنقذ مصاباً تعرض لصعق كهربائي في عيون الجواء

الحسرة على وجه كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر الثانية

الحسرة على وجه كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر الثانية

المزايا:

– دبلومات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب المهني.
– توظيف مباشر في أحد الشركات الراعية وابتعاث للتدريب بمكافأة شهرية 2000 ريال وراتب 7000 بعد التخرج.
– تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب.
– التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.
– سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.
– حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة وبعد التخرج.

نبذة عن الأكاديمية:

الأكاديمية الوطنية للبناء (NCA) هي مؤسسة تدريب فني وتقني غير ربحية وقد تأسست نتيجة للشراكة المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في مجال الإنشاء والبناء التي تمول الأكاديمية.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار