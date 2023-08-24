الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن برنامج مبتدئ بالتوظيف

أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء في محافظة البكيرية – القصيم عن فتح باب القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري ( دبلوم الهندسة المدنية) في قطاع المقاولات والبناء برواتب (7,000 ريال) بعد التخرج لخريجي الثانوية على النحو التالي.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة مسار علمي بمعدل تراكمي 70% كحد أدنى.

– اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة ويجب اجتياز اختبار تحديد المستوى في مقر الأكاديمية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على اختبارات المركز الوطني للقياس (القدرات العامة والتحصيلي).

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقًا من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– ألا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

– أن يكون عمر المتقدم بين 17 – 24 سنة.

– اجتياز الفحص الطبي.

المزايا:

– دبلومات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب المهني.

– توظيف مباشر في أحد الشركات الراعية وابتعاث للتدريب بمكافأة شهرية 2000 ريال وراتب 7000 بعد التخرج.

– تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب.

– التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.

– سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.

– حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة وبعد التخرج.

نبذة عن الأكاديمية:

الأكاديمية الوطنية للبناء (NCA) هي مؤسسة تدريب فني وتقني غير ربحية وقد تأسست نتيجة للشراكة المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في مجال الإنشاء والبناء التي تمول الأكاديمية.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا