الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء في محافظة البكيرية – القصيم عن فتح باب القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري ( دبلوم الهندسة المدنية) في قطاع المقاولات والبناء برواتب (7,000 ريال) بعد التخرج لخريجي الثانوية على النحو التالي.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة مسار علمي بمعدل تراكمي 70% كحد أدنى.
– اللغة الانجليزية هي لغة الدراسة ويجب اجتياز اختبار تحديد المستوى في مقر الأكاديمية.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على اختبارات المركز الوطني للقياس (القدرات العامة والتحصيلي).
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقًا من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
– ألا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
– أن يكون عمر المتقدم بين 17 – 24 سنة.
– اجتياز الفحص الطبي.
– دبلومات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب المهني.
– توظيف مباشر في أحد الشركات الراعية وابتعاث للتدريب بمكافأة شهرية 2000 ريال وراتب 7000 بعد التخرج.
– تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب.
– التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.
– سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.
– حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة وبعد التخرج.
متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا