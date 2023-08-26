الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء في محافظة البكيرية – القصيم عن فتح باب القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف الفوري ( دبلوم الهندسة المدنية) في قطاع المقاولات والبناء برواتب (7,000 ريال) بعد التخرج لخريجي الثانوية على النحو التالي.

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة مسار علمي بمعدل تراكمي 70% كحد أدنى.

– اللغة الانجليزية هي لغة الدراسة ويجب اجتياز اختبار تحديد المستوى في مقر الأكاديمية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على اختبارات المركز الوطني للقياس (القدرات العامة والتحصيلي).

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقًا من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– ألا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

– أن يكون عمر المتقدم بين 17 – 24 سنة.

– اجتياز الفحص الطبي.

المزايا:

– دبلومات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب المهني.

– توظيف مباشر في أحد الشركات الراعية وابتعاث للتدريب بمكافأة شهرية 2000 ريال وراتب 7000 بعد التخرج.

– تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب.

– التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.

– سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.

– حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة وبعد التخرج.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا