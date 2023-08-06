الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم (محافظة البكيرية) عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية، لخريجي (الثانوية العامة)، مع مكافأة شهرية (2,000 ريال) و (رواتب 7,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية
الفئة المستهدفة:
أوضحت الأكاديمية أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/01/19هـ الموافق 2023/08/06م (اضغط هنا).