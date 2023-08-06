Icon

ارتفاع خسائر حلواني إخوان إلى 30 مليون ريال في الربع الثاني Icon القوات البرية تعلن عن 138 وظيفة شاغرة Icon إعلان المراحل الإلزامية لتوحيد منافذ الشحن بالسعودية Icon صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة “سرج” للاستثمارات الرياضية Icon 119 وظيفة في جامعة الإمام عبدالرحمن Icon استقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية Icon صندوق الاستثمارات: 2.23 تريليون ريال حجم الأصول المدارة عام 2022 Icon مدينة سعودية تحتفي بحبات البرد في عز الصيف Icon الشهراني: نتائج انتخابات نادي الباطن محسومة Icon تخصصي تبوك ينهي معاناة شاب من تشوه بالفك السفلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لخريجي الثانوية العامة

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم (محافظة البكيرية) عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية، لخريجي (الثانوية العامة)، مع مكافأة شهرية (2,000 ريال) و (رواتب 7,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية

مسمى البرنامج:

  •  دبلوم مبتدئ بالتوظيف.

الفئة المستهدفة:

قد يهمّك أيضاً
لحظة إزالة شعار X من فوق مبنى تويتر بعد شكوى الجيران

لحظة إزالة شعار X من فوق مبنى تويتر بعد شكوى الجيران

انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار

انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار

  •  خريجي الثانوية العامة.

المزايا:

    •  دبلومات معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
    •  توظيف مباشر من قبل أحد الشركات الراعية وابتعاث للتدريب بمكافأة شهرية 2000 ريال وراتب 7000 بعد التخرج.
    •  التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.
    •  تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب من قبل الشركة الراعية.
    •  سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.
    •  حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة وبعد التخرج.

الشروط:

  •  يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
  •  يجب أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة المسار العلمي مع معدل تراكمي قدره %70 كحد أدنى.
  •  اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة ويجب اجتياز اختبار تحديد المستوى الذي سيعقد في مقر الأكاديمية.
  •  اجتياز المقابلة الشخصية.
  •  يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على اختبارات المركز الوطني للقياس (القدرات العامة والتحصيلي)، وتكون المفاضلة حسب النسبة الموزونة.
  •  يجب ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقاً من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
  •  يجب أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية عند بداية الدراسة.
  •  يجب أن يكون عمر المتقدم بين 17-24 سنة.
  •  اجتياز الفحص الطبي للتوظيف.

طريقة التقديم:

أوضحت الأكاديمية أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/01/19هـ الموافق 2023/08/06م (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال عام
السعودية اليوم

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال...

السعودية اليوم
5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة
السعودية اليوم

5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة

السعودية اليوم
إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في سوق نمو
السوق

طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في...

السوق
روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان
العالم

روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان

العالم
واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح سوق العقار
السعودية اليوم

واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح...

السعودية اليوم
العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة واستراتيجية ومتقدمة
السعودية اليوم

العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة...

السعودية اليوم
أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال
السعودية اليوم

أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال

السعودية اليوم