الأكلات الشعبية تجذب زوار بيت حائل

استقطبت الأكلات الشعبية السعودية في بيت حائل بنسخته الثانية -البيت بيتكم يابعد حيي- والمقام بمتنزه أجا بارك الترفيهي، المتنزهين والسياح، كونها تعبر عن جزء من التراث السعودي العريق، وللكليجا الحائلية، نصيب وافر من الزوار لمشاهدة صناعتها ومعرفة أنواعها وطريقة تنافس الصانعات في تقديمها بمختلف الأشكال.

سر مذاق الكليجا

وقالت أم بدر المتخصصة في صناعة الكليجا الحائلية أنها تزاول هذه المهنة منذ قرابة الـ 20 عاماً، مبينة أن سر مذاق الكليجا يكمن في خلطة البهارات الخاصة، فيما تخصصت البائعة أم عمر في صناعة المقشوش الحائلي طيلة الـ 25 سنة الماضية بالطريقة التقليدية القديمة، مبينة أن مشاركاتها في مهرجانات المملكة أكسبتها الخبرة والمقدرة على التفنن في صناعة المقشوش الحائلي.