الألعاب الناريّة تُضيء سماء أبها احتفالًا بصيف عسير

وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة للألعاب الناريّة وهي تُضيء سماء أبها احتفالًا بنجاح موسم صيف عسير 2023.

صيف عسير 2023

استمرارًا لمسيرة التميّز الذي يحققه موسم صيف عسير 2023 في مختلف المجالات الترفيهية والسياحية، تجذب منطقة شارع الفن وقرية المفتاحة، آلاف الزوار وتأخذهم في رحلة فنية شيقة تمتد على نحو 500 متر في تنوع عمراني بديع، إلى جانب الاستمتاع بأروع أنواع الفنون التشكيلية والعسيرية الجميلة التي برزت في تزيين هذه المنطقة وتحويلها إلى تحفه فنية رائعة.

وإبداع وتنسيق مذهل

ويمثل شارع الفن، وجهة سياحية هامة، بصورة عصرية جديدة ومبتكرة، مع اللمسة الابداعية للمجسمات، والأشجار الخضراء، والإضاءة الجميلة، والزهور التي تم زرعها بإبداع وتنسيق مذهل، لتكوّن منظرًا فنيًّا ساحرًا؛ مما يضفي مزيدًا من البهاء والتألق على الشارع الذي أصبح واحدًا من أهم عناصر الجذب السياحي لمنطقة عسير.