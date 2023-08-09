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بمناسبة الذكرى 78 لقصف ناجازاكي اليابانية

الأمم المتحدة تحذر من كارثة نووية

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
الأمم المتحدة تحذر من كارثة نووية
المواطن - فريق التحرير

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الدول بإعادة التزامها بالقضاء على الأسلحة النووية في رسالته بمناسبة الذكرى 78 للقصف الذري لمدينة ناجازاكي اليابانية.

الذكرى 78 لقصف ناجازاكي اليابانية

وذكر جوتيريش: أننا نأسف للقتلى الذين لن تتلاشى ذكراهم أبدًا. نتذكر الدمار الرهيب الذي لحق بهذه المدينة وهيروشيما. ونحترم القوة والمرونة التي لا تلين لشعب ناغازاكي في إعادة البناء.

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وأردف أنطونيو جوتيريش: قُتل أكثر من 200 ألف شخص عندما أسقطت الولايات المتحدة قنابل ذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في عام 1945، وبذلك أنهت الحرب العالمية الثانية. بعد أكثر من سبعة عقود، لا يزال إرث واحد من أكثر الأحداث التي لا توصف في تاريخ البشرية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: أنه على الرغم من دروس عام 1945 المروعة ، تواجه البشرية الآن سباقًا جديدًا للتسلح حيث يتم استخدام الأسلحة النووية كأدوات للإكراه.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن أنظمة الأسلحة يتم تحديثها ووضعها في قلب استراتيجيات الأمن القومي، مما يجعل أجهزة الموت أسرع وأكثر دقة وأكثر خفية في وقت الانقسام وانعدام الثقة بين الدول والمناطق.

وحذر من أن خطر وقوع كارثة نووية هو الآن في أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة.

مفاعل نووي

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